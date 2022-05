Sanità Modena, una odissea prenotare una visita specialistica

Vorrei segnalare alcuni gravi disservizi in cui sono incappata rivolgendomi al Servizio Sanitario nazionale ed in particolare all’Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Modena.Nello specifico segnalo la difficoltà a prenotare telefonicamente visite ed esami al Cip (Centro interno di prenotazione) a nome di una mia parente stretta, seguita direttamente dalla stessa azienda ospedaliera (Com). La mia parente deve eseguire, su richiesta del Com, una visita specialistica. La richiesta in oggetto è del 26 aprile 2022 e solo ieri è riuscita ad ottenere la prenotazione dopo tanti tentativi e non tramite Cip (dove bisogna rimanere al telefono per ore e poi cade la linea), ma tramite un numero dell’ospedale di Baggiovara fornito direttamente del Com.Ci tengo a precisare che tale richiesta non poteva neanche essere inoltrata tramite Fascicolo sanitario elettronico e neppure con la mail indicata dall’Azienda Usl perchè, alla fine della procedura, al momento dell’invio appariva la scritta “sito irragiungibile” o “superata lunghezza richiesta”, anche se non vi è scritto nulla nello spazio previsto.Un cittadino cosa deve fare per avere risposte? Credo che sia opportuno riaprire uno o più sportelli con operatori in presenza, all’interno del Policlinico, per rispondere alle richieste che in nessun altro modo possono essere soddisfatte.Tale richiesta si collega anche alla seconda questione che voglio porre all’attenzione dell’Asl e di tutti gli uffici pubblici a cui si accede solo tramite “Spid”.Siamo tutti consapevoli che pochi sono i cittadini ultrasettantenni che hanno dimestichezza con le procedure informatiche e non tutti hanno figli o nipoti disponibili a sostituirsi a loro nell’effettuare tali pratiche. Io collaboro come volontaria con una lega del sindacato pensionati Spi-Cgil della città di Modena nella quale facciamo lo Spid e vivo quotidianamente le difficoltà dei pensionati per l’incapacità a gestire la propria identità digitale.Nel sottolineare l’importanza di tale strumento, denuncio però anche l’ulteriore ghettizzazione degli “analfabeti informatici” rappresentati soprattutto dai pensionati.Occorre che tale strumento non sia solo l’unico collegamento con le istituzioni, sanitarie, civili e fiscali, ma si rende necessario istituire all’interno dei vari uffici punti di informazioni ai quali i cittadini possano accedere.Non è possibile che per problemi di carattere organizzativo, secondo me superabili, si rischi di dare un giudizio negativo sul funzionamento della sanità pubblica modenese e regionale, che rimane indiscutibilmente di alta qualità e punto di riferimento per tutti i cittadini.