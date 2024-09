Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Lo sport modenese, così come quello italiano, gli deve tanto – sottolineano Mezzetti e Bortolamasi – sia per il suo apporto tecnico sia per la passione che ha sempre caratterizzato il suo lavoro con i giovani atleti e con i campioni'.Originario di Aurisina, sul Carso triestino, ma modenese di adozione, Gigliotti ha raccontato la sua attività di preparatore di campioni nel libro, scritto con il giornalista Claudio Rinaldi, “Mi chiamavano professor Fatica. Vita, segreti e tabelle del più grande allenatore di maratoneti”.