Sono oltre 2.500 i parcheggi per disabili a Modena e, da oggi, per chi ha diritto a parcheggiare negli stalli riservati, è più semplice sapere dove può trovarli.L’ufficio Mobilità e traffico del Comune di Modena ha infatti effettuato un censimento dei parcheggi pubblici per disabili in città, geolocalizzandoli uno a uno e inserendoli in una mappa consultabile nella sezione dedicata a Mobilità e trasporti del sito istituzionale (www.comune.modena.it/servizi/mobilita-e-trasporti), dove è presente anche la modulistica per la richiesta e i rinnovi di contrassegno disabili, oltre che all’indirizzo www.comune.modena.it/argomenti/parcheggi.La mappa, che verrà aggiornata annualmente, consente una facile individuazione delle aree con parcheggi per disabili, a seconda della destinazione da raggiungere.Hanno diritto a parcheggiare in questi stalli le persone in possesso del contrassegno invalidi, che può essere richiesto o rinnovato all’Ufficio sosta di Modena Parcheggi spa, concessionaria del Comune di Modena (tel.

059 241803, email ufficiososta@modenaparcheggi.it, viale Monte Kosica - ingresso via Fontanelli) dalle persone in possesso di certificazione medica che attesti il deficit di deambulazione. La richiesta può essere presentata dall'interessato residente nel Comune di Modena o da soggetto incaricato e nel contrassegno può essere indicato un massimo di due targhe di veicoli.Se gli spazi di sosta dedicati non sono disponibili il titolare di contrassegno invalidi può parcheggiare negli altri stalli di sosta in deroga al pagamento e al disco orario, laddove presente. Chi è in possesso di contrassegno può inoltre richiedere l’installazione della segnaletica per stalli riservati su suolo pubblico nei pressi della propria abitazione, che sarà valutata dagli uffici tecnici sulla base della fattibilità e della presenza di altri stalli riservati (non si tratta, però, ad ogni modo, di stalli numerati né a uso esclusivo).

Per farlo è necessario compilare l'apposita modulistica e allegare la fotocopia del contrassegno invalidi all’Amministrazione comunale (via fax al numero 059 2033677, via email all'indirizzo infotraffico@comune.modena.it, via pec all’indirizzo ambiente@cert.comune.modena.it).consente inoltre di accedere all'ingresso del cimitero di S. Cataldo e di transitare in Zona a traffico limitato. Le agevolazioni sono estese anche ai possessori di contrassegno residenti in altre città: in generale, la circolazione del veicolo a servizio del disabile nella Ztl dei Comuni con sistema di controllo elettronico come Modena è soggetta a preventiva comunicazione. Pur non esistendo un pass unico regionale valido, però, per agevolare la circolazione su tutto il territorio delle persone disabili, la Regione Emilia-Romagna ha avviato un processo di condivisione di dati relativi ai contrassegni di parcheggio per disabili, cui Modena ha aderito. Il sistema di interscambio consente così ai possessori di pass disabili residenti a Bologna, Forlì, Parma, Ferrara e Modena l’ingresso automatico anche alle Ztl di queste città.