Modena, parcheggio multipiano di fianco all'Esselunga sarà a pagamento

I lavori al parcheggio multipiano nell’area dell’ex Consorzio Agrario, in via Rita Levi Montalcini 188, sono conclusi e nelle prossime settimane si procederà al collaudo amministrativo dell’opera, cui seguirà la presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale. Contestualmente, gli uffici sono al lavoro per definire la gestione pluriennale del parcheggio, con l’obiettivo di andare a gara per trovare un gestore nel mese di aprile.

Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale di ieri rispondendo all’interrogazione di Grazia Baracchi (Spazio Democratico) sul parcheggio multipiano del comparto dell’ex Consorzio Agrario in corso di realizzazione a cura di Esselunga.

La consigliera ha chiesto in particolare se i tempi di realizzazione sono in linea con quanto definito, quando avverrà la cessione all’Amministrazione, se il parcheggio sarà a libero accesso o a pagamento e, nel caso di parcheggio a pagamento, se sono state già definite le tariffe. Baracchi ha inoltre chiesto quale sarà la modalità di gestione e se sono confermati gli spazi-deposito per le biciclette.L’assessore Guerzoni ha illustrato le caratteristiche del nuovo parcheggio multipiano: contiene 295 posti auto distribuiti in cinque livelli (piano terra, tre piani e copertura) e al piano terra circa 30 posti per motocicli, un deposito bicilette in vetro antisfondamento di circa 30 metri quadrati, in grado di ospitare 25 biciclette e dotato di predisposizione per ricarica bici elettriche.

Il deposito bici, opportunamente raccordato alla rete ciclabile esistente e a quella di prossima realizzazione, avrà accesso sia dall’interno della struttura sia dall’esterno, e sarà dotato di sistema di apertura analogo a quello degli altri depositi della città. L’assetto del parcheggio prevede, inoltre, all’esterno un’area di sosta per monopattini, sei parcheggi “rosa” e la predisposizione di sei colonnine di ricarica a doppio allaccio per veicoli elettrici (per un totale di 12 punti di ricarica).'L’Amministrazione comunale – ha spiegato Guerzoni – ha intenzione di utilizzare la nuova opera in via Montalcini in maniera coerente agli obiettivi dettati dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e con la consapevolezza di come sta cambiando la zona nord della città. Considerata l’elevata pressione di sosta della zona – ha proseguito – il parcheggio pluripiano costituisce un’opera di urbanizzazione primaria volta a soddisfare le esigenze sia del comparto stesso sia della Stazione ferroviaria di Modena, accessibile con il sottopasso di Porta Nord, al di là di via Montalcini'.L’assessore ha aggiunto che 'il parcheggio avrà bisogno di un soggetto gestore che garantisca sicurezza e qualità al servizio sosta per pendolari e cittadini e che dalle esperienze in altre realtà simili i parcheggi in struttura di queste dimensioni vengono normalmente inquadrati con successo dentro uno schema di concessione con sosta a pagamento. Fino a quando il Comune non entrerà pienamente in possesso del nuovo parcheggio e non sarà individuato il gestore – ha precisato – l’infrastruttura rimarrà chiusa e protetta da una recinzione oscurante per evitare l’ingresso di malintenzionati e sarà presidiata da una guardiania'.Guerzoni ha quindi spiegato che gli uffici competenti hanno già affidato l’incarico a un advisor esterno 'per il supporto alla costruzione della gara per l’affidamento della gestione e per la redazione di un Piano economico finanziario di gestione che preveda la definizione delle tariffe più idonee a consentire un efficace equilibrio tra i bisogni della città e i costi di funzionamento e manutenzione della struttura. A seguire – ha concluso – salvo imprevisti nel mese di aprile, sarà pubblicata apposita gara per la gestione pluriennale'.