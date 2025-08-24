L'eliminazione delle auto e la pedonalizzazione di piazza Roma a Modena rappresentano senza dubbio la principale eredità positiva dell'allora sindaco Giorgio Pighi. Ma a 10 anni dal rifacimento della piazza e dalla creazione delle fontane, coi famosi giochi d'acqua, da mesi gli impianti sono spenti.
Il 'salotto' di Modena si presenta deserto e dell'acqua che animava e abbelliva la piazza non vi è ombra. Al posto del velo d'acqua, in piazza Roma si può ammirare i lastroni di pietra con le fontanelle che appaiono come semplici scarichi per l'acqua piovana.
Ma come si spiega questo disservizio? A quanto pare le fontane di piazza Roma e Mazzini, una volta realizzate, non sono mai state oggetto di un appalto di manutenzione nei 10 anni di giunta Muzzarelli e l'attuale giunta ha dovuto procedere all'affidamento ad Hse, la società del gruppo Hera che gestisce e fa la manutenzione della fontana del Graziosi in Largo Garibaldi.
Proprio due settimane nell'annunciare il ripristino della fontana di piazzale San Francesco, il Comune di Modena ha annunciato che 'a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma'. Vedremo in quanto tempo si tradurrà questo 'a breve'.
Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino
Ora il Comune ha annunciato che 'a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma'
L'eliminazione delle auto e la pedonalizzazione di piazza Roma a Modena rappresentano senza dubbio la principale eredità positiva dell'allora sindaco Giorgio Pighi. Ma a 10 anni dal rifacimento della piazza e dalla creazione delle fontane, coi famosi giochi d'acqua, da mesi gli impianti sono spenti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena
Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorgeArticoli Recenti
Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione
Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'
Chikungunya, 41 casi accertati in provincia di Modena
Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol