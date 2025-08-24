Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino

Ora il Comune ha annunciato che 'a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma'

L'eliminazione delle auto e la pedonalizzazione di piazza Roma a Modena rappresentano senza dubbio la principale eredità positiva dell'allora sindaco Giorgio Pighi. Ma a 10 anni dal rifacimento della piazza e dalla creazione delle fontane, coi famosi giochi d'acqua, da mesi gli impianti sono spenti.
Il 'salotto' di Modena si presenta deserto e dell'acqua che animava e abbelliva la piazza non vi è ombra. Al posto del velo d'acqua, in piazza Roma si può ammirare i lastroni di pietra con le fontanelle che appaiono come semplici scarichi per l'acqua piovana.
Ma come si spiega questo disservizio? A quanto pare le fontane di piazza Roma e Mazzini, una volta realizzate, non sono mai state oggetto di un appalto di manutenzione nei 10 anni di giunta Muzzarelli e l'attuale giunta ha dovuto procedere all'affidamento ad Hse, la società del gruppo Hera che gestisce e fa la manutenzione della fontana del Graziosi in Largo Garibaldi.
Proprio due settimane nell'annunciare il ripristino della fontana di piazzale San Francesco, il Comune di Modena ha annunciato che 'a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma'. Vedremo in quanto tempo si tradurrà questo 'a breve'.

