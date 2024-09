Modena, ponte dell'Uccellino: in funzione il tracciato alternativo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il percorso alternativo, realizzato per evitare l’interruzione della circolazione stradale che, in questo modo, sarà sempre possibile durante i lavori, una volta che il nuovo ponte sarà completato, sarà destinato all’accesso dei residenti e al collegamento con la rete ciclabile.I lavori di costruzione del nuovo ponte hanno preso il via a metà marzo, dopo le attività preliminari di bonifica bellica. Nella prima fase è stata realizzata la fondazione della nuova viabilità sia sul lato Modena che sul lato Soliera.

In particolare, si è proceduto alla formazione del rilevato lato Soliera, tramite calcificazione delle terre, per il collegamento della viabilità all’argine su cui verrà installato il nuovo ponte. Attualmente è in corso la costruzione delle fondazioni del ponte lato Soliera e, grazie alla deviazione del traffico, si procederà alla formazione del rilevato e alla costruzione delle fondazioni del ponte lato Modena. Una volta conclusa questa fase di lavorazioni, le attività proseguiranno con il montaggio sul posto delle varie sezioni della nuova infrastruttura per poi procedere con la posa sulle fondazioni. La conclusione dell’intervento, dopo i lavori di completamento della sovrastruttura stradale, è prevista entro fine 2025.



Il nuovo Ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, a collegamento tra il comune di Modena e le aree a nord della provincia, che andrà a sostituire quello attuale a un centinaio di metri di distanza a sud, lungo la prosecuzione dell’asse di stradello Ponte Basso, è un’opera con un valore complessivo di 6 milioni 950 mila euro, finanziata per 5 milioni 150 mila euro con fondi regionali nel quadro della strategia Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) approvata dalla Regione. Gli altri finanziamenti sono stanziati per 750mila euro dal Comune di Modena, per 600mila euro dalla Provincia e i restanti 450mila euro dal Comune di Soliera.

L’infrastruttura, inclusa anche nell’orizzonte di medio periodo del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Modena, rappresenta un intervento strategico per la riconnessione dei principali assi viari di collegamento con le frazioni e la viabilità d’area vasta, in quanto consentirà il collegamento tra la Statale 12 Canaletto e la Provinciale 413 Nazionale per Carpi.

La nuova infrastruttura viene realizzata a doppia corsia in sostituzione del ponte bailey esistente, a circa 90 metri a sud dello stesso lungo la prosecuzione dell’asse di stradello Ponte Basso, e consentirà il superamento delle criticità strutturali, idrauliche e naturalistiche dell’attuale struttura. L’intervento permetterà, infatti, di fluidificare la circolazione su quell’asse consentendo il transito in entrambi i sensi di marcia ed eliminando la fermata semaforica dovuta all’attuale senso unico alternato, con notevole miglioramento anche per la riduzione dello smog. Sarà inoltre realizzata una passerella ciclopedonale in sede separata di collegamento tra i due percorsi dedicati posti sugli argini, oltre alle connessioni stradali e al riassetto della viabilità esistente con opere stradali di miglioramento su via Morello Confine nel Comune di Soliera, compresa la realizzazione di una rotatoria.