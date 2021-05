Modena pre coprifuoco, i giovani si riversano in via Gallucci

Il coprifuoco è alle 22 ma dalle 18 fino all'ora imposta dalle norme i ragazzi si riversano nei luoghi della movida modenese. Ecco le fotografie scattate poco fa in via Gallucci. Nonostante la mascherina indossata da tanti è evidente la voglia di un ritorno alla normalità.

