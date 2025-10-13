Modena 'presidio culturale italiano': Mezzetti ritira il premio

Un premio alla città di Modena come Presidio Culturale Italiano. L'ha ritirato il sindaco Massimo Mezzetti nella cornice del Museo Enzo Ferrari, uno dei luoghi dove si è svolto S.E.M.I. 2025, le storie di eccellenza, merito e innovazione a cura dell'associazione Cultura Italiae, riconosciuta dall'Unesco.



Il premio è stato ideato da Cultura Italiae nel 2016 ed è un riconoscimento annuale che si propone di celebrare le eccellenze italiane in tutte le loro forme, siano esse personalità, territori o imprese.Modena, che ha ospitato con Maranello, questa edizione di S.E.M.I. è stata quindi ritenuta una città simbolo della cultura italiana. La cultura, nell'accezione dell'associazione Cultura Italiae, è uno strumento di crescita e di sviluppo del paese, un volano etico ed economico che stimola progresso sociale e rafforza la coesione della comunità.L'edizione di quest'anno di S.E.M.I. è stata dedicata al valore dell'intelligenza culturale come elemento imprescindibile per l'umanità, a maggior ragione in un momento storico nel quale l'intelligenza artificiale si sta affermando in tutti i settori.

'E' un premio a una città, Modena, che sa raccontarsi attraverso diverse eccellenze conosciute in tutto il mondo e la sua antica storia testimoniata dalle bellezze architettoniche racchiuse nel sito Unesco – afferma il sindaco Massimo Mezzetti – è significativo che questo riconoscimento di Cultura Italiae sia stato attribuito proprio nel fine settimana in cui si è svolta la festa del nostro patrimonio Unesco. Sono stati giorni veramente belli, nei quali la città è stata vissuta e attraversata da tantissime persone, richiamate da diverse iniziative tra cui questa di S.E.M.I. che ha ulteriormente caratterizzato Modena come città di confronto e dialogo'.