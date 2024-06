Modena, quiz per licenze taxi: dov'è la secchia rapita? E il diurno?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Concorso che puntava anche ad approfondire la 'conoscenza degli elementi di toponomastica locale' e 'i luoghi a valenza turistica e di promozione della città' si legge nel bando di concorso; ma con domande 'poco adatte a una prova per tassisti' ed 'eccessivamente territoriali penalizzando di conseguenza quei candidati che venivano da fuori Modena' secondo alcuni tassisti modenesi già in servizio.

Le nuove licenze assegnate sono complessivamente 11: 5 da 50mila euro per il trasporto di persone con disabilità; e 6 da 60mila euro per il trasporto su mezzi con 6 posti 'solo elettrici o fullhybrid alimentati con GPL o benzina e sistema elettrico' oppure 'con almeno 7 posti utili, dotati di impianti di alimentazione di ultima generazione (a basso impatto ambientale'; alternativamente il rilascio delle restanti licenze sarà vincolato al versamento all’amministrazione comunale di 80mila euro.



Sotto la Ghirlandina si passerà da 85 a 96 taxi, anche per adeguare 'il servizio ai nuovi bisogni di Modena caratterizzato da una forte crescita del turismo, per numeri di presenze e pernottamenti', affermava Ludovica Carla Ferrari, ex assessore al turismo e promozione della città.

Un concorso organizzato in due fasi con un quiz e una prova orale, con gli aspiranti tassisti che si sono dovuti destreggiare fra domande tecniche relative al lavoro da conducenti, e domande da guida turistica locale come la rivalità Modena Bologna sul 'dove si trova la secchia rapita', 'in che via era l'albergo diurno' o 'dov'è il museo del Duomo'.

Marco Amendola