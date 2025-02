Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Diciotto nuovi forni per l’essicazione, circa 1.300 metri quadrati per la frigoconservazione, oltre a poco meno di 2.800 metri quadrati per la movimentazione dei prodotti, in aggiunta alle attività già in essere nella sede attuale. È ciò che prevedeva l’ampliamento della società agricola cooperativa del marchio Monteré in stradello Aggazzotti. La delibera che varava il raddoppio della attività con la realizzazione di una struttura di circa 7.300 metri quadrati di superficie era stata autorizzata dal Consiglio comunale di Modena ad aprile dello scorso anno, con il voto a favore di Pd, Lega Modena, Forza Italia; contrari Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Movimento 5 stelle, Modena sociale.Ebbene una delibera del Tar di due giorni fa ha bloccato il progetto.

'La causa verte su un complesso intervento di ampliamento di un impianto di trasformazione della frutta in area rurale, ottenuto attraverso l’edificazione, la pavimentazione e l’impermeabilizzazione di un vasto appezzamento di terreno agricolo vergine - scrive il Tar -. Ai fini della decisione della causa è necessario approfondire la disciplina urbanistica dell’area e la tutela degli ambiti agricoli, la adeguatezza dell’istruttoria in ordine alla possibilità di scelte localizzative alternative, l’impatto acustico dell’intervento e la ammissibilità di un salto di classe acustica tra aree contigue e la legittimità sotto i distinti profili di eccesso di potere declinati in ricorso della valutazione dell’impatto dell’intervento sulla viabilità'.Il Tar quindi ritiene di dover 'cristallizzare la situazione fino alla decisione di merito e conseguentemente accogliere la domanda cautelare, sospendendo tutti gli atti e i provvedimenti impugnati'. L'udienza per la trattazione del caso è fissata per il 12 giugno.