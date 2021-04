Modena, riapre piccolo Museo dopo lockdown ma la strada è un cantiere

Brutta sorpresa questa mattina, proprio nel giorno di riapertura post lockdown dell'attività museale del Piccolo Museo ProfumAlchemico in piazzale Torti 9. I gestori si sono infatti ritrovati con piazzale e strade chiuse per l'inizio dei lavori di manutenzione. E' evidente che il periodo di chiusura delle attività poteva essere sfruttato per l'ultimazione dei cantieri, ma così non è stato.Al Piccolo Museo ProfumAlchemico è in corso in questi giorni la mostra fotografica 'Profumo di gatto, profumo di libertà' pensata da Anna Rosa Ferrari, direttrice del museo, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La tata dei gatti”.