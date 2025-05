Modena, rimpatriata per i ragazzi del liceo San Carlo del ‘56

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si sono ritrovati ieri sera dopo 50 anni dalla maturità. I ragazzi del 1956 del liceo classico San Carlo a Modena hanno trascorso una serata insieme al ristorante la Griglia. Molti non si vedevano da 50 anni ed è stata una occasione per confrontarsi e ricordare gli anni passati insieme. Un pensiero è andato anche a chi non c'è più. 'La serata è stata stupenda e noi siamo sempre gli stessi, anche se più maturi, forse' - commentano gli ex studenti.

Nella foto da sinistra: Gianni Gelsomini, Laura Montorsi, Piera Bonfatti, Anna Chiodi, Cosetta Bellei, Cecilia Roteglia, Giuseppe Metrangolo, Patrizia Franchini, Sandro Andreoli, Cinzia Sassi, Anna Olivieri, Cristina Rattighieri, Luisa Sassi, Mariano Pugliese e Bianca Cavazzuti.