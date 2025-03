Modena: rogo nella notte in azienda agricola a Portile, salvo il bestiame

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un macchinario all'interno di un'azienda agricola situata in località Portile, alle porte di Modena. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 3.30, con l'impiego di tre squadre. Grazie alla tempestiva azione, le fiamme sono state contenute, evitando che l'incendio si propagasse all'intera struttura e, in particolare, mettendo al sicuro anche gli animali presenti. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'area e del bestiame alle 10.