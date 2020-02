Modena, rubano epigrafe in bronzo del Monumento ai Caduti

Il monumero ai Caduti della Grande Guerra in viale Montecuccoli nel piazzale dell'ex Circolo ippico dell'Accademia militare di Modena è stato deturpato da alcuni ladri e vandali che hanno rubato le lettere in bronzo della epigrafe. Ne dà notizia l'Associazione Studi militari Emilia Romagna.



'Il monumento modenese, quasi sconosciuto ai più, si trova lungo una delle vie più trafficate di Modena, ma da anni era sommerso dalla vegetazione selvatica. Si tratta del monumento che i reduci del 36° Reggimento Fanteria 'Pistoia' dedicarono ai fratelli caduti durante la Grande Guerra. Per quanto non fosse in condizioni eccelse, almeno era completo. Oggi la stele si presenta priva dell'epigrafe, in quanto le lettere bronzee sono state scalpellate da qualche ignoto ladro di galline. Ne prendiamo atto e confidiamo che il Comune di Modena lo riporti allo stato originario. Occultare la memoria storica dietro alte siepi e rampicanti non è mai la soluzione corretta, occorre promuoverla, valorizzarla e metterla in sicurezza'.