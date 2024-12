Modena, rubano sei scatoloni di bottiglie: tre minorenni arrestati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo dicembre scorso, intorno alle 2 del mattino, la Squadra Volante è intervenuta presso un’attività commerciale in centro storico a Modena, dove era stata segnalata la presenza di sei giovani travisati, che dopo aver scardinato la porta di ingresso del magazzino sul retro del locale, avevano asportato della merce; vistisi scoperti si erano dati alla fuga con sei scatoloni di bevande.Tre dei ragazzi sono stati fermati in via Cavedoni all’angolo con via G.M. Barbieri, grazie anche al fattivo intervento di due dipendenti del locale, che li hanno raggiunti dopo averli inseguiti senza mai perderli di vista. Durante la fuga, i tre indagati hanno lanciato per terra gli scatoloni, causando la rottura di quanto contenuto, 72 bottiglie di birra e altre bevande analcoliche, per complessivi 312 euro.

Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno constatato la rottura del sistema di blocco del sistema della porta d’ingresso del magazzino e l’ammanco dei sei scatoloni di alcolici ed analcolici.

I tre indagati sono già conosciuti alle Forze dell’Ordine in quanto responsabili di altri reati della medesima fattispecie ed anche contro la persona avvenuti nell’ultimo periodo nel centro cittadino.

I tre sono stati condotti al Centro di Prima Accoglienza per minori di Bologna: il Gip ha convalidato l’arresto ed applicato al 15enne specifiche prescrizioni e agli altri due indagati la misura cautelare del collocamento in comunità. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli altri tre componenti del gruppo.