Uomo di grande cultura, appassionato di storia e di arte, innamorato della sua professione, oltre alla medicina il dottor Folloni ha sempre coltivato l'amore per la politica, impegnandosi in alcune occasioni attivamente, nell'ambito del centrodestra. Legatissimo al territorio emiliano, soggiornò per un periodo anche nella abitazione di San Bernardino da Siena, nel Reggiano. Lo scorso anno si era anche candidato al cda della Farmacie comunali, sostenuto dall'Ordine dei medici, ma il Comune non accolse la sua candidatura preferendo il terzo mandato della presidente uscente.Lascia la moglie, la pediatra Elisabetta Scalera, la nipote Valeria e tutti gli amici e i parenti, a partire dai cognati Agostino e Rosellina.Il funerale si terrà domani, sabato 28 dicembre, alle 10, nella chiesa di San Pietro a Modena. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione di viale Nicola Fabrizi 81.