Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga

A consuntivo, per l'anno 2025, il Comune di Modena ha incassato proventi relativi a multe per violazioni al codice della strada 10 milioni e 961mila euro. Lo certifica una recente delibera di giunta. In realtà gli incassi sarebbero oltre il doppio, pari a 22 milioni e 360mila euro, ma ben 11,4 milioni finiscono nel Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, in pratica un modenese su due non paga le multe. Rispetto ai 10,9 milioni incassati, le multe legate al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità sono 2,9 milioni.

Circa 4 milioni di euro, pari al 50% dei proventi complessivi a parte quelli legati ai limiti di velocità vengono poi investiti per la manutenzione delle strade e la sicurezza stradale in genere.