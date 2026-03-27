Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga

Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga

Rispetto ai 10,9 milioni incassati, le multe legate al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità sono 2,9 milioni

1 minuto di lettura

A consuntivo, per l'anno 2025, il Comune di Modena ha incassato proventi relativi a multe per violazioni al codice della strada 10 milioni e 961mila euro. Lo certifica una recente delibera di giunta. In realtà gli incassi sarebbero oltre il doppio, pari a 22 milioni e 360mila euro, ma ben 11,4 milioni finiscono nel Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, in pratica un modenese su due non paga le multe. Rispetto ai 10,9 milioni incassati, le multe legate al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità sono 2,9 milioni.

Circa 4 milioni di euro, pari al 50% dei proventi complessivi a parte quelli legati ai limiti di velocità vengono poi investiti per la manutenzione delle strade e la sicurezza stradale in genere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Scandalo Fondazione, sindaco di Sassuolo: 'Non abbiamo chiesto chiarimenti formali, attendiamo magistratura'

Scandalo Fondazione, sindaco di Sassuolo: 'Non abbiamo chiesto chiarimenti formali, attendiamo magistratura'

Modena, fugge all'alt: scatta inseguimento, bloccato 65enne con precedenti penali

Modena, fugge all'alt: scatta inseguimento, bloccato 65enne con precedenti penali

Modena, rapina nei confronti di un coetaneo: fermati due 15enni

Modena, rapina nei confronti di un coetaneo: fermati due 15enni

Modena, stabili occupati da stranieri: due sgomberi

Modena, stabili occupati da stranieri: due sgomberi

Appennino sotto una bufera di neve

Appennino sotto una bufera di neve

Articoli più Letti Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Prevenire il tumore al colon retto: gli screening funzionano ma il 50% ancora li evita

Prevenire il tumore al colon retto: gli screening funzionano ma il 50% ancora li evita

Cefalee: a Modena un nuovo percorso diagnostico e presa in carico

Cefalee: a Modena un nuovo percorso diagnostico e presa in carico

Modena, diesel oltre due euro, lungo la Estense un aumento che smentisce il ribasso atteso

Modena, diesel oltre due euro, lungo la Estense un aumento che smentisce il ribasso atteso

Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): ‘Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenza’

Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): ‘Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenza’