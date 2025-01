Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un percorso cominciato 45 anni fa con una classe elementare e una di materna, formate da quattro bambini ciascuna. Oggi che le classi sono diventate quaranta e gli alunni sono 900, prosegue il progetto iniziato da alcuni genitori e insegnanti modenesi che nel 1979 costituirono la cooperativa sociale La Carovana, la scuola d'ispirazione cattolica che si richiama al percorso di Comunione e Liberazione.Aderente a Confcooperative Terre d’Emilia, la cooperativa gestisce il nido “La Carovana”, la scuola dell'infanzia paritaria “Laura Boccolari Boschetti”, le primarie paritarie “La Carovana” e 'Tommaso Pellegrini', la secondaria di primo grado paritaria “S. Giuseppe” e il polo d’infanzia Bper.La Carovana ha organizzato un incontro pubblico in programma domani - mercoledì 29 gennaio - alle 18 nella sede di via Piccinini a Modena.

Intervengono Giorgia Pinelli (docente di storia e filosofia), Roberto Rossi (dirigente scolastico scuola secondaria di secondo grado La Traccia di Bergamo) e l’assessore all’istruzione del Comune di Modena Federica Venturelli.'In questi 45 anni le nostre scuole hanno educato e aiutato a crescere migliaia di bambini e ragazzi – afferma Leo Barozzini (), presidente de La Carovana –. Raccogliamo un’impegnativa eredità che ci coinvolge nel tentativo di rendere sempre più efficace e affascinante l’avventura dell’apprendimento e dell’educazione, alle quali l’esperienza cristiana e le persone ci hanno fatto innamorare'.'La sfida educativa è contribuire a innovare gli approcci didattici e educativi per sostenere sempre di più e sempre meglio i percorsi di crescita di bambini e ragazzi, generando narrazioni improntate a sentimenti di fiducia – aggiunge l’assessore Venturelli – In questo processo la comunità educante e la scuola giocano un ruolo cruciale: non solo come istituzioni formative, ma come centri d’ispirazione e cambiamento. La scuola diventa il punto d’incontro tra saperi, esperienze e dialogo intergenerazionale, contribuendo a formare cittadini consapevoli e responsabili'.