Modena, sede Aess: ampliamento da oltre 800mila euro

Il progetto, approvato nelle scorse settimane in linea tecnica dalla giunta del Comune di Modena, ha ottenuto un finanziamento di 824 mila euro del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”: 724 mila euro è la dotazione economica complessiva per la realizzazione delle opere, mentre 50 mila euro saranno utilizzati per gli aspetti tecnologici e informatici e altri 50 mila euro per attività di tipo formativo che potranno essere realizzate proprio nei nuovi spazi: due piazze coperte per gli incontri, un giardino centrale come snodo tra le diverse funzioni della struttura e un tetto giardino calpestabile che si inserisce nella campagna circostante.

La consegna dei lavori è prevista in autunno per completare l’opera entro il 2025.

“A 25 anni dalla nascita dell’Agenzia – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, già presidente e consigliere di amministrazione di Aess – si rafforza ulteriormente il legame con la città di Modena con un progetto che sintetizza bene i principi di sostenibilità ambientale e sociale a cui si ispira. Siamo orgogliosi di ciò che Aess è diventata oggi e siamo orgogliosi che la sede di una agenzia che ha rilevanza nazionale abbia sede a Modena”. Per la presidente di Aess Benedetta Brighenti, Climate Pact Ambassodor della Commissione europea, si tratta di una “vera e propria vetrina sull’adattamento climatico che consentirà all’Agenzia di essere un punto di riferimento ancora più forte per i soci, le istituzioni, le cittadine e i cittadini del territorio”.



Il nuovo edificio, spiegano i tecnici, si distingue per la sua configurazione ipogea e il tetto verde, sviluppandosi per oltre 400 metri quadri prevalentemente sotto il livello del suolo, integrandosi armoniosamente nel paesaggio circostante e garantendo un basso impatto visivo e un’elevata efficienza energetica.

Le due piazze coperte incorniciano il paesaggio naturale e fungono da spazi adattabili, insieme al giardino centrale, per diverse esigenze e incontri: dalle attività di formazione alle iniziative pubbliche. La scelta dei materiali e le soluzioni tecniche sono orientate alla transizione ecologica

“Il progetto – spiega Piergabriele Andreoli, direttore generale di Aess – risponde in pieno alle caratteristiche proprie dell’Agenzia, un’associazione aperta e innovativa che condivide nel concreto azioni di adattamento e mitigazione per contribuire alla neutralità climatica”.