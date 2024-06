Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lasciato in stato di abbandono in una struttura in lamiera, era privo di cibo e di riparo, Ares, così lo hanno chiamato i suoi salvatori, obbligato a sdraiarsi sul terreno disseminato delle sue deiezioni. Nei dintorni del box, l’erba era alta e non calpestata, segno che confermava la circostanza che nessuno si occupava dell'animale da molto tempo.'Sottopeso, con ossa prominenti, pelo opaco e segni della protratta detenzione, compresa una scarsa mobilità, Ares era infestato dalle pulci, agitato e desideroso di uscire', racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Modena e provincia, Sara Ferrarini. 'Si sollevava su due zampe cercando il contatto fisico, manifestando sintomi da isolamento prolungato nel tempo. Privo anche di un libretto sanitario, era microchippato ma il proprietario non l’aveva mai intestato a suo nome'.Ares è ora ospite del canile convenzionato di Pavullo dove attende di essere affidato a una famiglia che vorrà prendersene cura e fargli dimenticare il suo drammatico passato.