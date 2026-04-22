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Modena, sgomberati bivacchi in via Santa Chiara

Modena, sgomberati bivacchi in via Santa Chiara

Tre persone che stazionavano sotto il porticato interno, dove erano stati allestiti dei giacigli di fortuna

1 minuto di lettura

Nelle mattinate dell’8 e del 14 aprile, in via Santa Chiara a Modena, la Polizia locale è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni relative a situazioni di bivacco all’interno del porticato di uno stabile, per verificare l’eventuale presenza di persone accampate.

Nel corso delle verifiche sono state rintracciate tre persone che stazionavano sotto il porticato interno, dove erano stati allestiti dei giacigli di fortuna. Nell’area erano inoltre presenti effetti personali sparsi e una discreta quantità di rifiuti, a riscontro delle segnalazioni pervenute.

Due delle tre persone sono state identificate immediatamente e sanzionate. La terza, priva di documenti d’identità, è stata accompagnata presso il Comando di Polizia locale per le procedure di identificazione. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo si trovava in stato di irregolarità sul territorio nazionale ed era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di oggetti atti ad offendere.

Per le irregolarità riscontrate, la persona è stata quindi messa a disposizione della Questura di Modena per l’avvio della procedura di rimpatrio e il trattenimento presso un apposito centro.

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