Modena, slitta il Motor valley fest

Motor Valley Fest cambia (ancora) le sue date. L'evento gratuito che celebra la passione per i motori torna nel cuore della motor valley italiana, a Modena, dal 5 all'8 giugno 2025, spostando la programmazione di alcuni giorni rispetto alle date precedentemente annunciate (22-25 maggio 2025). 'Gli organizzatori stanno lavorando al programma della settima edizione, i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane', si legge in una nota. Si precisa che la 'decisione strategica è dovuta all'esigenza di ottimizzare ulteriormente l'esperienza complessiva, consentendo una partecipazione ancora più ampia e prestigiosa da parte dei protagonisti dell'automotive e offrendo l'opportunità di arricchire il programma con proposte innovative e coinvolgenti, pensate per sorprendere ancora di più il pubblico. La capitale della velocità - conclude lo staff del Fest - si prepara quindi ad ospitare l'appuntamento più atteso per gli appassionati di motori e i professionisti del settore, celebrando la terra dei Motori, le sue eccellenze, i suoi protagonisti e i suoi traguardi'.