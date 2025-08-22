Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol

Nella serata di ieri, intorno alle 20.30, è giunta una segnalazione anonima tramite l’applicazione della Polizia di Stato “You Pol” relativa a una verosimile attività di spaccio in via Uccelliera. Immediato l’intervento sul posto di una pattuglia della Squadra Volante.
Un giovane, seduto su una panchina, alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga, cercando di disfarsi di un borsello. Gli agenti, postisi al suo inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato.
Sono stati rinvenuti all’interno del borsello 5.660 euro in banconote di vario taglio e un panetto di hashish di 97,30 grammi, mentre in una tasca dei pantaloni alcune dosi, pronte per lo spaccio, e un bilancino di precisione.
Nella mattina odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.
La App YouPolLa collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante per l’arresto in flagranza e l’app “YouPol” della Polizia di Stato ha dimostrato di essere un prezioso strumento
“You Pol” è scaricabile gratuitamente da dispositivi IOS e ANDROID e serve per denunciare anche in anonimato episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni.
L’app dà, infatti, la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi, immagini, video e file audio agli operatori della Polizia di Stato, di chiamare direttamente dall'applicazione il 112 NUE. Le segnalazioni, che vengono ricevute e prese in carico dalla sala operativa della Questura competente per territorio, sono automaticamente georeferenziate; è comunque possibile per l’utente indicare il luogo dove sono avvenuti i fatti.
Nata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, la sua funzione è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.