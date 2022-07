Modena, temperature estreme

L’estate 2022 è molto simile all’estate del 2003 tanto da farL’Osservatorio Geofisico di Unimore paragona l’estate anticipata del 2022, iniziata a maggio, all’estate del 2003 il cui caldo venne definito “Hyperestremo”. Al momento le temperature medie sono seconde solo a quella estate, mentre le precipitazioni sono inferiori al 2003, ma l’anno scorso e in altri anni la siccità fu anche peggiore.Nel dettaglio, la temperatura media di giugno 2022 risulta a Modena Osservatorio Geofisico di 26.5°C, superiore di 2.9°C alla media 1991-2020 e seconda solo al giugno del 2003, che ebbe una temperatura media di 27.5°C. Nel 2022, così come nel 2003, il caldo iniziò però fin da maggio e nel bimestre di “estate anticipata” maggio-giugno 2022 la temperatura media è stata di 23.Analizzando nel dettaglio l’andamento della temperatura massima giornaliera del maggio-giugno 2022 rispetto al 2003, notiamo quest’anno due notevoli, ma brevi rinfrescate, a inizio e fine maggio, poi una meno intensa a inizio giugno. In compenso, a maggio si è avuto un periodo di caldo ben sopra la media anche se non da record assoluto. Il picco assoluto nel 2003 fu di 36.4°C (il 13 giugno) , mentre quest’anno è stato di 35.9°C il 20 giugno. La giornata di giugno da record assoluto è però stata il 26/06/2019 con 38.2°C.Infine, l’ultima decade di giugno 2022 è molto simile alla stessa decade del 2003, molto calda e costantemente sopra la media, con una tregua del caldo in entrambi gli anni attorno al 27-28 giugno.Piogge:La situazione di quest’anno vede 25 mm a giugno e 58.7 mm a maggio, per un complessivo nel bimestre di 83.7 mm. Nel 2003 invece si misurarono 50.2 mm a maggio e 31.6 mm a giugno per un complessivo di 81.8 mm. Maggio, insomma, in entrambi gli anni ha attenuato i danni della siccità, che emerge maggiormente ampliando l’orizzonte temporale ai primi sei mesi dell’intero anno. Sono stati misurati 228.3 mm di precipitazione nel 2022, con un deficit pluviometrico del 30% rispetto alla media 1991-2022. La situazione è peggiore di quella del 2003, che vide 274.2 mm caduti nei primi 6 mesi dell’anno. Da notare comunque che la siccità peggiore si ebbe in altre due annate: nei primi sei mesi del 2019 si misurarono 178.6 mm di precipitazione mentre nel 2012 si misurarono 172.6 mm. Prendendo i dati della climatologia locale, a Modena dovrebbero cadere 325.3 mm.Che tempo farà i prossimi giorni?Campus Dief, ancor peggio a Reggio Emilia con ben 38.8°C.Seguirà qualche giorno con alte temperature al di sopra delle medie stagionali, massime fino a 35°C ma anche primi locali temporali di calore.Per giovedì – affermano i meteorologi dell’Osservatorio Geofisico di Unimore - del potrebbe esserci una svolta relativamente fresca, con un calo delle temperature di 6-7 gradi e il passaggio di temporali anche forti nella seconda parte della mattinata. Non è però la fine dell’estate, il calo termico non farà altro che riportare le temperature nella media stagionale.