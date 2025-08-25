Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma per il torneo di beach volley

Si svolgerà a Modena, dal 28 al 31 agosto 2025, il Mutina center beach volley, torneo Wevza Internazionale maschile con coppie provenienti da vari paesi europei. I protagonisti del circuito internazionale si esibiranno nel campo centrale allestito in piazza Roma, a ridosso della facciata dell’Accademia Militare. Oggi pomeriggio in vista dell'evento sono state scaricate montagne di sabbia in piazza Roma. Il secondo campo e i due campi da riscaldamento, invece, saranno allestiti in Via Cassiani 163 nella struttura di Mutina Beach, organizzatrice del torneo, col patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Assessorato allo sport del Comune di Modena.'Il cuore della città batte al ritmo del beach volley: ci aspetta un weekend sportivo di alto livello in uno dei luoghi più belli di Modena, piazza Roma, che si conferma spazio in grado di ospitare una pluralità di appuntamenti diversi. Lo sport è ancora una volta strumento di promozione del territorio, momento di aggregazione e socialità, aperto a tutti e tutte' - ha detto l'assessore allo sport Andrea Bortolamasi.'Mutina Center Beach Volleyball Event è il perfetto ponte tra la fine della stagione sportiva 2024/2025 e l’inizio dell’attività 2025/2026. Un evento per la città e con la città.Grazie all’impegno degli organizzatori, al supporto indispensabile degli sponsor, al coinvolgimento delle società sportive del Comitato Territoriale FIPAV di Modena ed al patrocinio di Comune, Provincia e Regione, si sfideranno sulla sabbia di Piazza Roma atleti di varie nazioni europee - ha aggiunto Vasco Lolli, presidente Fipav -. Sport, spettacolo e solidarietà per fare conoscere ai cittadini modenesi una disciplina meno nota della pallavolo indoor, ma altrettanto bella e appassionante. Un invito a tutti gli sportivi: venite in Piazza Roma, vivremo insieme una bellissima esperienza”.Foto Foschi