Modena, torna cinema all'aperto. Ma è sempre vietato a chi non ha Green pass

Torna domani il cinema all'aperto in Piazza Roma promosso da Modenamoremio. Dopo la proiezione di Stardust la scorsa settimana, domani è la volta di Grease con John Travolta e Olivia Newton John e diretto da Randal Kleiser. Modenamoremio metterà a disposizione gratuitamente 200 sedute che potranno essere occupate fino ad esaurimento posti.Ancora una volta l'accesso saà vietato a coloro che non possiedono il Green Pass. All’ingresso del Cinema gli addetti alla sicurezza provvederanno a controllare che le persone al di sopra dei 12 anni siano munite del lasciapassare sanitario.

