Modena, ubriaco urina in pieno giorno sulle auto in sosta

Negrini (Fdi): 'Il degrado in città sta aumentando a discapito dei cittadini che, anche durante le ore diurne, devono fare i conti con situazioni di inciviltà'

Sull'episodio di un uomo che, in pieno giorno, in Piazza San Francesco ubriaco urina sulle auto in sosta interviene Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d'Italia (il quale invia anche il video che dimostra l'accaduto).

'Abbiamo ricevuto un video dove si vede un uomo, in evidente stato di ebbrezza, urinare sulle auto in sosta in piazza S.Francesco proprio a ridosso dell'omonima chiesa. Ci domandiamo come l'Amministrazione intenda gestire fenomeni di questo tipo sempre più frequenti in città - afferma Negrini -. Ricordiamo che solo pochi giorni fa, in viale Monte Kosica, un altro sbandato straniero circolava senza vestiti, anch'esso in pieno giorno. Situazione che rientrò solo grazie all'intervento della Polizia Locale e dei carabinieri'.



'E' evidente che il degrado in città stia aumentando a discapito dei cittadini che, anche durante le ore diurne, devono fare i conti con situazioni di inciviltà assolutamente non sostenibili e tollerabili. Il numero di sbandati è in costante aumento soprattutto all'interno del centro storico dove spesso gli stessi soggetti ubriachi molestano i Modenesi. Situazione non più tollerabile'.



'Fratelli d'Italia chiede che l'amministrazione intervenga e attui un piano concreto di contrasto al degrado volto a sanzionare duramente coloro i quali non rispettano i principi fondamentali dell'educazione e della convivenza civile. Ricordiamo infine che il degrado statisticamente risulta essere il contesto migliore dover far proliferare la criminalità' - conclude il presidente cittadino.





