Modena, Unimore: luglio nono mese più caldo dal 1861

Secondo l'Osservatorio Unimore nella classifica dei mesi più caldi dal 1861, luglio si piazza al nono posto. Le precipitazioni misurate in Piazza Roma sono statepari a 19.4 mm, inferiori rispetto alla media climatologica di riferimento pari a 37.4 mm. Passando alla stazione situata al campus Dief-Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Modena, è stata misurata una temperatura media di 25.8°C, variando tra un minimo di 14.6°C e un massimo di 36.7°C. le precipitazioni misurate questo mese sono state pari a 42 mm, emerge ancora dai dati dell'Osservatorio.Non si registrano record assoluti per questo mese, ma sono stati molto numerosi i giorni con temperature massime superiori a 30°C, 26 in tutto il mese. Le cosiddette notti tropicali, ovvero con una temperatura minima maggiore di 20°C, sono state 30. Solo il giorno 16 la temperatura minima notturna è scesa sotto i 20°C. L’unico anno del passato in cui troviamo la medesima situazione è il 2015.