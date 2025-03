Modena: uomo e donna arrestati in via Piave, avevano rubato computer in una agenzia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora un grave fatto di cronaca è ancora arresti nella zona tempio stazione, la notte scorsa. Mentre la Polizia di Stato arrestava due stranieri in viale Crispi a 50 metri di distanza i carabinieri arrestavano un uomo e una donna che si erano resi responsabili di un furto all'interno di un ufficio nella zona.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Modena Principale e viale Tassoni, erano stati allertati dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato due individui intenti ad operare furti all'interno di esercizi commerciali della via forzando le porte di ingresso.

Giunti sul posto i militari hanno sorpreso, In flagranza di reato, un uomo 34enne di origini tunisine e una donna italiana 33enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio, intenti ad allontanarsi da un’agenzia per badanti dopo avervi asportato due computer portatili.



Un controllo dei luoghi ha consentito di accertare come i due, poco prima, si fossero addentrati in un ristorante cinese senza riuscire a sottrarre alcunché.

Condotti negli uffici della caserma dei Carabinieri di via Pico della Mirandola, sede del comando provinciale, i due sono stati dichiarati in arresto per i due episodi di furto, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari. Accompagnati davanti al Giudice di Modena questa mattina, i due, dopo la convalida del provvedimento precautelare adottato dai militari, sono stati sottoposti all’obbligo di firma settimanale presso la Polizia Giudiziaria.