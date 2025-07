Modena, vendita e assistenza Ferrari: Ineco passa la mano a Penske

A partire da luglio 2025, Penske Automotive Group diventa ufficialmente il nuovo partner per la vendita e l’assistenza Ferrari a Modena, nel cuore della Motor Valley italiana. Dopo oltre undici anni di rappresentanza del marchio Ferrari, Ineco Auto Modena ha deciso di trasferire le proprie attività operative di Modena a Penske Automotive Group Italy.

Penske Automotive Group vanta una lunga esperienza nel settore automotive e rappresenta già il marchio Ferrari in mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito.

Lo showroom e il centro assistenza Ferrari di Modena continueranno ad accogliere i clienti presso la storica sede di Via Emilia Est 1319.

'La rete ufficiale dei concessionari Ferrari accompagna clienti e prospect in ogni fase del loro percorso con la Casa di Maranello, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e la massima soddisfazione. Con Penske Automotive Group Italy accogliamo un partner di comprovata esperienza internazionale e grande passione per il nostro marchio, garantendo una transizione fluida e continuità d’eccellenza a Modena', commenta Michele Comelli, Head of Ferrari South Europe.

Penske Automotive Italy, attualmente, è il più importante Dealer Automotive Italiano del segmento Premium e Luxury, con 25 sedi tra Emilia-Romagna e Lombardia.

Penske Automotive Italy, nata nel febbraio 2012 dalla joint venture tra Penske Automotive Group e le famiglie Vanti-Mantellini, conta circa 800 collaboratori e rappresenta 11 brand: BMW, MINI, Audi, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche e Volvo.

Questa transizione riguarda esclusivamente la sede di Modena. Le sedi di Verona, Bolzano e Padova continueranno a operare secondo la struttura attuale.