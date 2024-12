Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È comprensibile che i residenti di via Archirola nutrano preoccupazioni riguardo a questa installazione. Pertanto, riteniamo fondamentale che vengano effettuati tutti gli approfondimenti necessari per garantire che l’operazione rispetti pienamente le normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e che non comporti rischi per la salute pubblica' - dichiara Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati. 'Sono stati già richiesti tutti documenti relativi all'installazione della stazione radio. I residenti hanno il diritto di essere informati e valuteranno ogni possibile azione per tutelare la loro salute. In qualità di rappresentante dei cittadini, sento il dovere di amplificare le voci dei residenti di via Archirola, sosterrò la loro legittima richiesta di informazioni, aiutandoli ulteriormente dando loro spazio sui media locali'.