Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Grave incidente questa mattina in via Canalino a Modena alla intersezione con via Scarpa. Un anziano in sella alla sua bici elettrica è stato vittima dell'incendio della stessa bicicletta. Il mezzo andato in fiamme è stato spento da un barista accorso in aiuto dell'uomo. Dopo poco sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118. L'anziano, con i vestiti in parte bruciati dalle fiamme, è stato medicato sul posto dai sanitari.