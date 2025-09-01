Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118
Fiamme domate da un barista, dopo poco sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118
