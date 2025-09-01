Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Fiamme domate da un barista, dopo poco sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118

1 minuto di lettura
Grave incidente questa mattina in via Canalino a Modena alla intersezione con via Scarpa. Un anziano in sella alla sua bici elettrica è stato vittima dell'incendio della stessa bicicletta. Il mezzo andato in fiamme è stato spento da un barista accorso in aiuto dell'uomo. Dopo poco sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118. L'anziano, con i vestiti in parte bruciati dalle fiamme, è stato medicato sul posto dai sanitari.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne