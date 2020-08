Modena, via Luosi: gestore e clienti senza mascherina. Multato locale

Aveva attrezzato sul suolo pubblico un dehor con pedana perimetrata, tavoli e sedie, tutto senza chiedere alcuna autorizzazione. Inoltre, nel dehor i suoi clienti si intrattenevano senza rispettare il distanziamento e privi di mascherina di protezione che d’altra parte nemmeno lui indossava all’interno del locale. Pertanto, al titolare dell’esercizio, situato nella zona di via Luosi, la Polizia locale di Modena ha elevato due sanzioni per un totale di 606 euro ed è stata disposta l'immediata chiusura del pubblico esercizio per cinque giorni; sarà poi la Prefettura a valutare ulteriori provvedimenti per la sospensione dell'attività.

Nel corso della serata di mercoledì 5 agosto durante i controlli di Polizia Commerciale disposti dal Comando per verificare alcune segnalazioni sono stati controllati circoli, bar, ristoranti e negozi, in particolare nella zona del centro storico, dove molti pubblici esercizi hanno usufruito della possibilità di ampliare temporaneamente le superfici di somministrazione in area pubblica per meglio garantire alla clientela il distanziamento interpersonale.

Quasi tutti gli esercenti visitati dagli agenti in abiti civili erano in regola con il rispetto delle norme, diversamente dall’esercizio di zona via Luosi. Inoltre, in centro storico è stato sanzionato il titolare di un esercizio di vicinato che vendeva alcolici a un minore di 18 anni. Nell'avvicinarsi al negozio gli agenti avevano notato che alcuni ragazzi, presumibilmente minorenni si intrattenevano a parlare nei pressi, mentre altri ne uscivano con bottiglie di alcolici. In particolare, un giovane che è uscito con una bottiglia di birra, è stato subito identificato risultando un sedicenne. Al negoziante è stata contestata la violazione ai sensi della normativa nazionale antialcol che prevede una sanzione di 333 euro e, in caso di recidiva, la sospensione dell'esercizio fino a tre mesi.

Altri controlli in abiti civili si sono svolti anche nei giorni precedenti, in particolare durante diverse attività serali, in abiti civili, volte a verificare varie segnalazioni relative alla presunta somministrazione di alcool a clienti minorenni da parte di alcuni locali. I controlli sono avvenuti in particolare tra le vie Coltellini, piazza Mazzini, Caselline e successivamente in viale Storchi dove dal controllo commerciale presso un negozio alimentare, già oggetto di parecchie segnalazioni per situazioni di disturbo, sono emerse alcune irregolarità relative alla mancata esposizione di cartelli obbligatori.