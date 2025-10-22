Era il febbraio 2024 quando l'ex sindaco Muzzarelli annunciava, con tanto di foto al cantiere, che l'imprenditore Franco Iorio aveva acquisito l’edificio ex Magazzini frigoriferi generali e, con Innovative Solutions, aveva sviluppato un progetto di riqualificazione per realizzarvi una struttura di ospitalità turistica. Ebbene, sono passati quasi due anni da quell'annuncio e dell'inizio lavori non vi è ombra. Non solo, l'area è immersa nel più completo degrado, trasformata in luogo di spaccio e ricovero notturno delle prostitute che frequentano la zona.
Un pessimo biglietto da visita per i turisti che vengono a Modena per visita il museo Casa Natale Enzo Ferrari. Il Bed and Breakfast di lusso è di fatto una giaciglio per sbandati a cielo aperto e l'immondizia regna sovrana dietro alle grate arrugginite di quello che avrebbe dovuto essere un cantiere d'eccellenza.
Modena, zona Museo Ferrari: degrado senza fine. Le promesse disattese di Muzzarelli
Tra spacciatori e prostitute. Un pessimo biglietto da visita per i turisti che vengono a Modena per visita il museo Casa Natale Enzo Ferrari
