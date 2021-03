Modena zona rossa. Isolamento, quarantena, tamponi: ecco nuove regole

Per i comuni della provincia di Modena è in vigore da oggi l’applicazione delle misure previste per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti Covidd sono previsti alcuni cambiamenti che riguardano isolamento, quarantena e tamponi, validi per ora fino al 21 marzo 2021.È previsto il test (tampone) molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni, con test molecolare con risultato negativo. Quindi:- Per contatti non conviventi di caso: termine quarantena al 14° giorno in caso di esito di tampone negativo.- Per contatti conviventi di caso: il tampone di controllo sarà effettuato unitamente al caso convivente il 14° giorno. Se risulteranno delle positività l’operatore sanitario valuterà l’eventuale prolungamento della quarantena dei contatti risultati negativi in relazione alle condizioni di isolamento nel contesto familiare.Per 'caso positivo sintomatico' si intende la persona risultata positiva al tampone, cioè che ha contratto il virus, e che manifesta i sintomi della malattia Covid-19.Le persone sintomatiche risultate positive al virus possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un tampone negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (14 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).A differenza di prima però, l’isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (di cui gli ultimi 7 senza sintomi) ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.Per 'caso positivo asintomatico' si intende la persona risultata positiva al tampone, cioè che ha contratto il virus, ma che non manifesta i sintomi della malattia Covid-19.Le persone asintomatiche risultate positive al virus possono rientrare in comunità solo dopo un periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale venga eseguito un tampone che dia risultato negativo. Nel caso il tampone risultasse ancora positivo, anche in questo caso l’isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.