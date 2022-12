Modena, influenza in età pediatrica: aumentano accessi a Pronto soccorso

Iughetti: 'Al momento la struttura sta garantendo la possibilità di ricovero, senza ricorrere alla apertura di una nuova sezione'

'Gli accessi alla accettazione pediatrica in Aou per situazioni influenzali sono in costante aumento. I casi in cui il ricovero è necessario sono limitati e riguardano spesso bambini inferiori a due anni'. A fare il punto sulla situazione influenzale tra i bimbi modenesi è il direttore della struttura complessa di Pediatria, Lorenzo Iughetti.



'Al momento la struttura sta garantendo la possibilità di ricovero, senza ricorrere alla apertura di una nuova sezione, ma semplicemente aumentando i posti letto - afferma Iughetti -. I casi di bronchiolite sono molto limitati e va detto che generalmente il picco è a gennaio-febbraio'.





