Monopattino elettrico, pochissimi limiti: i rischi della nuova legge

La velocità massima è fissata in 20 chilometri orari e la potenza del motore deve essere inferiore ai 500 watt; non serve la patente, ma sono obbligatori luci e segnalatore acustico, il casco non è necessario, ma lo si consiglia, così come il giubbotto catarinfrangente ad alta visibilità da indossare alla sera. Sono le condizioni di utilizzo dei monopattini elettrici che, dopo la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta ufficiale, hanno la possibilità di circolare liberamente, come le biciclette, visto che dal punto di vista normativo sono stati equiparati ai velocipedi.

La legge prende in considerazione solo i monopattini elettrici, quindi per segway, monoruote e hoverboard il riferimento rimane il cosiddetto decreto Toninelli dello scorso luglio che si limitava ad autorizzare la sperimentazione nelle città che l’avrebbero deliberata. E Modena per ora non rientra tra queste.

I monopattini elettrici, quindi, se corrispondono tecnicamente alle prescrizioni normative, possono da inizio anno circolare seguendo le norme del Codice della strada.



'Con questa legge sono stati equiparati i monopattini alle biciclette e l'assenza di particolari limitazioni rende indispensabile l'uso consapevole di quello che è un veicolo a tutti gli effetti - afferma l'ispettore Donato Caccavone in servizio a Maranello e dirigente Sulpl -. L'articolo 75 della legge 160 rappresenta un buon punto di partenza dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale derivante dai mezzi di trasporto ma credo sia necessario qualche decreto per regolamentare meglio l'uso di questo veicolo. Parliamo di mezzi non soggetti a omologazione, utilizzabili da tutti, anche dai minorenni, e che potrebbe causare un aumento della incidentalità soprattutto a discapito degli utenti deboli. I 20 chilometri orari sono già una velocità considerevole se a bordo del mezzo vi è una persona non del tutto consapevole dei rischi e delle regole del codice della strada. Ricordo che i monopattini elettrici non devono essere assicurati e che si consiglia solamente un’assicurazione sulla persona che lo conduce'.