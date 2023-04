Montagne di rifiuti troppo grandi, difficoltà anche per operatori Hera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Passano due minuti e il tentativo finisce. Il tempo di girare il nostro, di mezzo, che i due risalgono sul camioncino e ripartono. Subito ci avviciniamo all'area, ancora così come era prima dell'arrivo del mezzo. Tanti rifiuti da rendere difficile il passaggio di ciclisti (lì il marciapiede combacia con il tratto cicilabile). Le ragioni potrebbero anche essere legate al fatto che un tale quantità di rifiuti rendeva difficile anche il trasporto con un sole mezzo. Fatto sta che il problama, seppur evidente, non era stato risolto.Così come del resto in tante aree della città. Le segnalazioni continuano ad arrivare da diversi quartieri, Ogni giorno. Gli ultimi orelativi a via Prampolini e via Vaciglio che riportiamo nel video seguente.