Montare il seggiolino auto: consigli preziosi

Forse non tutti sanno che ben 3 seggiolini auto su 4 sono montati in modo errato mettendo in serio pericolo l’incolumità del piccolo passeggero in caso di incidente. Per evitare che vostro figlio corra rischi utili, abbiamo preparato una breve guida che spiega come montare correttamente un seggiolino auto.

Leggete le istruzioni

La prima cosa da fare è leggere il libretto delle istruzioni del seggiolini auto che avete acquistato. Di solito, c’è sempre un manuale per l’utente all’interno della scatola e, se così non fosse, controllate bene quanto scritto sulla confezione del dispositivo che, di solito, dà indicazioni importanti da seguire.

Controllate le caratteristiche del veicolo

Dovete leggere anche il manuale delle vostra auto per diverse ragioni. Anzitutto, dovrete verificare la presenza e la collocazione dei sistemi Isofix, se li avete. È un sistema di agganci molto valido che garantisce un livello maggiore di sicurezza. Inoltre, controllate come si disattiva l’airbag lato passeggero perché è fondamentale. I neonati spesso vengono sistemati sul sedile anteriore nel senso contrario a quello di marcia ma occorre disattivare l’airbag perché nel momento in cui scoppia, schiaccia il bambino contro il sedile. Quando passate ai seggiolini auto gruppo 1 allora preferite il sedile posteriore e potete riattivare l’airbag.

Preferite i sedili posteriori

Nonostante molti abbiano l’abitudine di sistemare i bambini piccoli sul sedile anteriore, sarebbe opportuno preferire sempre e solo i sedili posteriori. Il sedile centrale è preferibile in caso di urti, in particolare quelli laterali. Mentre quelli laterali sono migliori in caso di impatto frontale.

Stringete bene le cinghie e le cinture

Per ancorare correttamente il seggiolino auto per bambini al sedile, verificare che le cinture di sicurezza siano ben tese. Lo stesso vale per le cinghie del seggiolino auto per bambini che devono esser regolate in modo da non lasciare spazi. Solitamente, le cinghie del seggiolino auto hanno un sistema per regolarle in abse alle misure del piccolo passeggero a bordo. Se le cinture o le cinghie sono morbide, il bambino può scivolare fuori in caso di incidente. Senza contemplare i casi più gravi, anche una frenata brusca può rappresentare un pericolo. Inoltre, un bambino che ha troppo spazio per muoversi può sgusciare fuori dal seggiolino e vagare per l’auto senza che ve ne accorgiate mettendosi in serio rischio.

Fate con calma

Montare un seggiolino auto correttamente è una vera impresa ma non arrendetevi perché ne va della sicurezza del vostro bambino. Per montare un seggiolino ci vuole tempo perciò prendetevi un momento di tempo senza fretta. Spesso è proprio per colpa di installazioni fatte frettolosamente che il seggiolino non è fissato bene. La prima volta che lo fate sicuramente ci impiegherete un po’: è del tutto normale ma con il tempo potrete migliorare. Non abbiate fretta e accertatevi che il seggiolino per bambini sia agganciato saldamente al sedile del veicolo perché potreste non perdonarvi mai un errore di montaggio.