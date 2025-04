Morte Papa: lo sport si ferma, stop al calcio dalla serie A ai dilettanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A seguito della notizia della morte di papa Francesco la federazione Italiana Gioco calcio in accordo con tutte le componenti federali, ha deciso di sospendere tutte le competizioni in programma nella giornata, dalla Serie A ai Dilettanti. In un primo momento è stato annunciato il rinvio ufficiale delle partite di Serie A in programma, compresa Genoa-Lazio, successivamente lo stop di tutte le partite, compresa la Serie B. Non si giocherà, dunque, nemmeno Modena - Cesena in programma alle 17 allo stadio Braglia.

Anche il Coni parallelamente ha comunicato lo stop a tutte le attività sportive di ogni disciplina.

'Un uomo che ha sempre trasmesso valori profondi che parlano anche allo sport: rispetto, inclusione, impegno e amore per il prossimo - commenta il presidente Rivetti -. In questo momento di grande tristezza, tutta la famiglia gialloblù si stringe attorno alla comunità dei fedeli e ricorda con affetto una figura che ha saputo parlare al cuore delle persone'.