Morto a 97 anni il sacerdote più anziano della diocesi di Modena

E' deceduto oggi, venerdì 1 luglio, don Elvino Lancellotti. Aveva 97 anni ed era il sacerdote più anziano dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, decano per ordinazione sacerdotale (1949) assieme a don Guido Zini, scomparso lo scorso 7 giugno. Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e tutte le comunità parrocchiali da lui servite durante il suo ministero sacerdotale.Nato a Barigazzo il 18 settembre 1924, don Elvino Lancellotti era stato ordinato sacerdote a Modena l’11 giugno 1949. Inizialmente cappellano a Sestola, poi a Pievepelago, aveva sempre svolto il ministero pastorale nell’alto Frignano, spesso collaborando con don Antonio Galli, di Pievepelago. Don Elvino Lancellotti era stato lungamente parroco di Sant’Andreapelago, divenendo poi amministratore parrocchiale di Castellino di Brocco, Roccapelago e Serpiano. Per tanti anni aveva svolto attività didattica nelle scuole elementari e medie nell’Appennino modenese.Il funerale di don Elvino Lancellotti si terrà lunedì 4 luglio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andreapelago, presieduto da don Paolo Boschini.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.