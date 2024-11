Mostra Ornitologica Internazionale: 83esima edizione a Modena Fiere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 22 al 24 novembre torna la Mostra Ornitologica Internazionale nella sua nuova casa a Modena Fiera. E si riconferma con numeri da brivido. Saranno 20 mila gli esemplari iscritti alla gara, che si sono prenotati nel giro di poche ore dall’apertura delle iscrizioni, provenienti da 14 paesi europei. Gli esemplari in mostra saranno oltre 20mila, mentre quelli nella mostra-scambio più di 200mila. A giudicare gli esemplari saranno oltre 100 giudici, il 30% dei quali proveniente dall’estero, mentre per quanto riguarda la parte commerciale, gli stand saranno oltre 200 con aziende italiane ed estere mentre i tavoli per la mostra scambio superano le 800 unità, con un totale di oltre 2mila gabbie.

'Dopo 80 edizioni a Reggio Emilia, trasferirci al quartiere fieristico di Modena è stato un gesto per certi versi rischioso – ha dichiarato il presidente della Società Ornitologica Internazionale Ivano Gualerzi – ma abbiamo trovato un’accoglienza fantastica ed una realtà che ci ha permesso di sviluppare la nostra manifestazione e che anche quest’anno ci offre l’opportunità di sfruttare spazi nuovi, con idee nuove e soluzioni nuove. Mantenendo sempre la tradizione di una fiera che si avvicina spedita al secolo di vita senza avere ancora perso smalto. Anzi, invecchiando come il vino di qualità'. Anche se un’associazione che si chiama Società Ornitologica Reggiana non può tagliare del tutto il cordone ombelicale con la città di Reggio Emilia. Ecco che anche quest’anno la manifestazione potrà contare sui ragazzi degli istituti Motti e Pascal: 50 studenti delle scuole faranno da interpreti per i tanti visitatori stranieri, con ‘punti traduzione’ nei vari padiglioni del quartiere fieristico modenese.



Gli organizzatori anche quest’anno hanno puntato su uno dei valori fondanti dell’associazione e della manifestazione: il benessere degli animali, da sempre in cima alle priorità di chi ama il mondo dell’Ornitologia. Per questo motivo si è deciso di anticipare l’orario di chiusura della domenica, in modo da permettere agli espositori venuti da più lontano di rientrare in giornata, evitando anche il più piccolo trauma agli animali. In più, nell’ottica di limitare assembramenti o calche, per via del notevole afflusso di pubblico, si è pensato di premiare l’acquisto dei biglietti on line, prevedendo uno sconto rispetto al prezzo per chi acquista al botteghino.

'La grande famiglia dell’Ornitologica ci troverà pronti ad accogliere tutti con lo stesso spirito di sempre, pronti a dare il massimo per condividere con gli appassionati una manifestazione che è sempre e di gran lunga la più importante d’Europa ed una delle più conosciute al mondo. Dietro questa manifestazione c’è un valore enorme a livello ornitologico, naturalmente, ma anche il lavoro di centinaia di migliaia di persone, dai mangimisti agli allestitori, fino ai programmatori che hanno realizzato il software per la gestione dei punteggi di gara e alla città che ci ospita, cui portiamo un indotto non indifferente. I risultati di vendita dei biglietti on line ad oggi ci fanno ben sperare. Ci piacerebbe vedere anche tante famiglie modenesi, reggiane, da tutta Italia, intente ad ammirare gli splendidi uccelli presenti alla nostra manifestazione per tramandare una passione che ci coinvolge da più di ottant’anni'.