Musica e balli senza autorizzazione: chiuso tre giorni il bar al Novi Park

Una musica usata per intrattenimento e ballo nelle calde sera d'estate che oggi costerà caro agli stessi gestori, ovvero una chiusura di tre giorni seguita a diverse sanzioni per violazioni violazioni della legge sull’inquinamento acustico e attività di danza senza requisiti. Ciò sulla base di quanto disposto dal Comune di Modena attraverso il Suap, Sportello Unico della attività produttive. Il locale dovrà tenere le serrande abbassate da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre e sospendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò, scrive il Comune 'a causa delle ripetute sanzioni ricevute dalla Polizia locale per la violazione della legge sull’inquinamento acustico e per lo svolgimento di danze, nell’area esterna di pertinenza del locale, senza i requisiti necessari. Il locale era stato raggiunto il 10 luglio già da un altro provvedimento di sospensione dall’Ispettorato del lavoro per la posizione non regolare di quattro lavoratori, poi regolarizzata.

Ben venti le violazioni accertate da settembre 2023 a luglio 2024, peraltro al centro di diverse segnalazioni dei cittadini. Si tratta, nello specifico, di “attività di diffusione musicale non autorizzate” e “intrattenimenti musicali con ballo senza le necessarie autorizzazioni”. Considerati quindi i numerosi verbali e il perdurante inadempimento delle norme, il Suap, come previsto dalla normativa, ha disposto la chiusura del locale da venerdì 30 a domenica 1 settembre.

Il provvedimento è stato notificato mercoledì 28 agosto al titolare del locale.