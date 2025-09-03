Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nas di Parma, sequestrati 47 chili di alimenti tra Modena e Piacenza

Contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i carabinieri del Nas di Parma nei giorni scorsi hanno condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.
A Parma, presso una pizzeria, i militari hanno sequestrato 38 chilogrammi di pizze e focacce non tracciabili (circa 600 euro di valore commerciale) e riscontrato carenze igieniche e strutturali, tra cui sporcizia vetusta, ragnatele, carcasse di insetti striscianti, cappa di aspirazione priva di filtri e con colature di grasso, stoviglie usurate, promiscuità tra aree di lavoro e lavaggio tovaglie, utilizzo di contenitori non idonei per alimenti e guarnizioni di pozzetti congelatori divelte con presenza di muffa. Sono state contestate al legale responsabile violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 3.000 euro.
Nella Bassa reggiana, un’ispezione presso un supermercato ha portato al sequestro di 8,7 chilogrammi di prodotti di salumeria sottovuoto (200 euro di valore) privi di rintracciabilità, nonché alla rilevazione dell’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo nella preparazione di alcuni prodotti gastronomici.
Il laboratorio presentava inoltre sporcizia vetusta su piani di lavoro, attrezzature e banchi frigo, oltre a contenitori accatastati che ostacolavano le pulizie. Sono state contestate violazioni amministrative per 3.000 euro.
Nella Bassa modenese, in un panificio, sono state riscontrate carenze igieniche nel deposito alimenti (ragnatele con aracnidi vivi, finestre senza barriere anti-insetti), celle frigo sporche e ceste del pane vuote con insetti. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
In provincia di Piacenza, in Val Trebbia, i carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, accertando carenze igieniche all’interno della cucina, interessata dalla presenza di ragnatele su pareti e soffitto, pavimenti deteriorati, celle frigorifere sporche con eccessiva formazione di ghiaccio e confezioni di bevande stoccate a diretto contatto con il pavimento. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.
Modena, chirurgia robotica urologica: domani convegno internazionale

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Rifiuti Modena, degrado e sacchi abbandonati in via Maestri del Lavoro

Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Modena, arrestato spacciatore tunisino irregolare: sequestri 665 euro nascosti in una scarpa

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spaccio di cocaina: un arresto a Pavullo

Assistenza di strada a tossicodipendenti: 408 mila euro per rinnovo contratto annuale alla coop Caleidos

Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna

