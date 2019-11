Nassirya, sindaco e prefetto ricordano il sacrificio dei 17 militari

Cerimonia solenne questa mattina davanti al monumento ai Caduti in viale Martiri della Libertà a Modena in ricordo della strage di Nassirya, l’attentato alla base italiana in Iraq nel quale nel 2003 persero la vita 17 militari e due civili.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il prefetto Maria Patrizia Paba, il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi e le autorità civili e militari.

“Cogliamo l’occasione di questa commemorazione – ha detto Muzzarelli che ha anche scritto un messaggio al comandante dell'Accademia Rodolfo Sganga – per esprimere la vicinanza di tutta la città ai militari feriti nell’attentato in Iraq di domenica, alle loro famiglie e ai loro compagni. Si tratta di militari che lavorano nella formazione delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta ai terroristi dell’Isis”.