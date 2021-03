Negozi chiusi, piazze vuote, unici assembramenti sotto il Comune col sindaco e all'Albinelli

Se non fosse stato per l'iniziativa organizzata sotto il portico del Municipio, dove il Comune aveva promosso la visione di un video con l'elenco delle vittime di mafia, e per la coda in accesso al mercato coperto di via Albinelli, il centro storico di Modena, anche a mattina inoltrata, non avrebbe registrato nessun assembramento e nessuna situazione a rischio. La chiusura obbligata dei negozi avrebbe continuato ad avere, anche nel sabato, l'effetto, anche se desolante, di svuotare le vie del centro. Il video con le immagini di piazza Roma, via Farini e via Emilia centro, lo dimostrano. Le serracinesche abbassate e le luci spente, comprese quelle delle attività di ristorazione, accompagnano e hanno come diretta conseguenza, quella di piazze vuote, vie e portici deserti. Da giorni. Anche, appunto, di sabato.Una situazione che ha reso più evidente e paradossali le uniche due situazioni capaci di creare assembramento, attirando persone. A decine. Una, organizzata dal Comune, in occasione del ricordo delle vittime della mafia. Che per volontà dell'Amministrazione (la stessa che ieri ha totalmente omesso di celebrare e ricordare, anche solo con un fiore o un messaggio Marco Biagi), non si è limitata alla stesura di un lenzuolo con stampati i nomi delle vittime, e srotolato dal balcone di piazza Grande, ma è stata fatta proseguire, sotto il portico, in prossimità dello scalone centrale del Municipio. Almeno una cinquantina, sindaco in testa, le persone assembrate davanti allo schermo. Nel momento in cui nei video che iniziavano a circolare sulle testate on-line, il Direttore dell'azienda ospedaliera di Modena Claudio Vagnini lanciava l'ennesimo appello alla popolazione a comportamenti responsabili per l'allarme per gli ospedali al collasso.Mentre sotto il portico di un centro per il resto vuoto, per l'iniziativa del Comune, ci si assembrava. O almeno più che in qualunque altro luogo. Così come in via Albinelli, davanti all'omonimo mercato. In una piazza XX settembre semideserta con attività chiuse, tavolini incatenati, si staccava la fila davanti al mercato con decine di persone, in attesa di accedere all'area comunale tra i banchi coperti.Gi.Ga.