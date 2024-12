Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La coltre bianca misura circa 15 cm dai 1200 m di Sestola circa 10 cm a Lama Mocogno e a Zocca, poco meno a Pavullo. Lungo l'asse della Nuova Estense la neve mista acqua lascia lo spazio alla neve a partire circa dal bivio di Riccò. Questo in mattinata. Nel corso della giornata, in cui proseguiranno le precipitazioni, la quota neve è prevista in aumento. Nessun particolare problema sulle strade, che presentano tratti innevati solamente al di sopra dei 700 metri con particolare riferimento alle strade comunali. Il traffico limitato della domenica aiuta a ridurre i disagi.