Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti, oggi si è sposata con Alberto

La vedova di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani (50 anni), oggi nella Basilica Sant’Antonio di Padova di Bologna ha sposato come annunciato Alberto Tinarelli, 52 anni. I due si sono conosciuti 9 mesi fa.'Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore - aveva detto Nicoletta Mantovani a 'Chi' -Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Luciano rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia'.