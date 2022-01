No al green pass, la marcia di Sceusa fa tappa a Modena

Tappa modenese della camminata pacifica per la libertà dell'ex magistrato e giurista Paolo Sceusa. Sceusa arriverà a Carpi mercoledì e verrà accompagnato a Modena dai gruppi Modena Libere Menti, la Gente come noi Emilia Romagna e il Comitato italiano per la libertà di Flavio Morani.

L'evento pubblico si terrà in piazza Sant'Agostino giovedì 20 alle 14.30. Chi vuole aderire e partecipare alla camminata può farlo unendosi ai gruppi Telegram Modena Libere Menti e La gente come noi Emilia Romagna.