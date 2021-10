No Green Pass, fiaccole e riflessioni ai piedi della Ghirlandina

Come annunciato , si è tenuto questa sera in piazza Torre a Modena il sit in pacifico autorizzato per dire no al Green Pass. Tante le fiaccole che si sono accese come lucciole che hanno fatto da cornice alle riflessioni dei presenti sui rischi connessi al passaporto sanitario.L'invito emerso dagli interventi degli attivisti è quello di fare ciascuno il proprion pezzo di strada, offrire il proprio contributo per arrivare al superamento di una misura ritenuta pericolosa e discriminatoria e applicata solo in Italia in modo così stringente nel mondo del lavoro.